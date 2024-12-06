Новогоднюю елку начали монтировать на площади Владивостока

Как рассказали в администрации города, на центральной площади 5 декабря стартовал монтаж новогоднего городка, где рабочие уже устанавливают 20-метровую ёлку и обустраивают основание для катка.
К 25 декабря площадь украсят праздничная горка и световые фигуры, оформленные в стиле русских сказок, которые станут главной темой новогодних торжеств. Образы сказочных героев появятся не только на центральной площади, но и на других городских площадках, а также в праздничных программах.
Украшения и мероприятия охватят все районы города, включая островные территории. Внимание уделят общественным пространствам, школам, детским садам, паркам и торгово-развлекательным центрам.
Как рассказала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, 31 декабря с 18:00 на главной сцене центральной площади начнётся концертная программа с участием творческих коллективов. В 22:00 запланирована дискотека с диджей-сетами, а завершится вечер видеопоздравлением президента России и красочным фейерверком.
В новогодние каникулы с 1 по 6 января праздничный городок будет работать с 10:00 до 22:00, а с 12:00 до 14:00 гостей города и жителей ждет развлекательная программа, рассчитанная как и на детей, так и на взрослых.
Во вторник, 7 января, в праздник Рождества Христова на центральной площади пройдет одноименное мероприятие.
Кроме того, в рамках празднований пройдут тематические выставки, фестивали, акции, конкурсы, кинопоказы и другие события, что сделает зимние каникулы насыщенными для жителей и гостей города.