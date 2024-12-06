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Из Новосибирской области выдворят 66 мигрантов — их нашли во время рейда

Правоохранители проверили заведения общепита, торговые точки и рынки.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители пришли в заведения общепита, торговые точки и на рынки Новосибирской области — искали нелегальных мигрантов. Также сотрудники ДПС уделили пристальное внимание автомобилистам, прибывшим из-за рубежа.

По итогу 66 иностранцев выдворят из России и отправят домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всего проверили более 2 тысяч иностранцев. Выявили 242 административных правонарушения закона о миграции: 161 из них касалось режима пребывания в России, 35 — правил пребывания, 31 — связано с незаконным привлечением к работе.

«В отношении 66 приезжих вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации в принудительном контролируемом порядке с содержанием в Центре временного содержания иностранных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, 186-ти мигрантам не разрешили въезд в Россию.