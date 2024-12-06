Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 нарушений в сфере оборота оружия нашли в Приморье

Всего росгвардейцы провели 216 проверок мест хранения оружия.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Росгвардии проверили места хранения гражданского оружия в Приморье. Суммарно они обнаружили 20 нарушений, на людей составили административные протоколы, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты изъяли 79 единиц оружия. Чтобы предотвратить нарушения, росгвардейцы проводят разъяснительные работы с людьми и объясняют им правила владения и использования оружия.

Основные требования закона «Об оружии»:

— Хранение гражданского оружия разрешается гражданам, получившим разрешение;

— Оружие и патроны к нему должны храниться по месту жительства в запираемых на замок сейфах;

— Запрещаются хранение и использование найденного или переданного огнестрельного оружия.

Если человек потерял оружие, ему необходимо сообщить об этом в течение суток.

Ранее «КП» писала о центре подготовки снайперов.