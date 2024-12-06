20 нарушений в сфере оборота оружия нашли в Приморье

Сотрудники Росгвардии проверили места хранения гражданского оружия в Приморье. Суммарно они обнаружили 20 нарушений, на людей составили административные протоколы, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты изъяли 79 единиц оружия. Чтобы предотвратить нарушения, росгвардейцы проводят разъяснительные работы с людьми и объясняют им правила владения и использования оружия.
Основные требования закона «Об оружии»:
— Хранение гражданского оружия разрешается гражданам, получившим разрешение;
— Оружие и патроны к нему должны храниться по месту жительства в запираемых на замок сейфах;
— Запрещаются хранение и использование найденного или переданного огнестрельного оружия.
Если человек потерял оружие, ему необходимо сообщить об этом в течение суток.
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