Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

В пресс-службе Минздрава России сообщили РИА Новости, что разработанный документ должен улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста. Новый порядок позволит также выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой «группы риска» по угрозе развития отдельных заболеваний, уточнили в министерстве.