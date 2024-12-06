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Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Freepik

В настоящее время закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов.

«Утвердить Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению», — говорится в проекте документа.

Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно новым правилам, теперь будет учитываться количество выданных листков нетрудоспособности гражданину, чтобы выявлять причины его состояния для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи.

Так, если в течение полугода больничный оформлялся 4 раза, за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии, следует из проекта.

В пресс-службе Минздрава России сообщили РИА Новости, что разработанный документ должен улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста. Новый порядок позволит также выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой «группы риска» по угрозе развития отдельных заболеваний, уточнили в министерстве.

занятость
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