Зарплатные ожидания жителей Новосибирской области выросли на 24%

Кроме того, заметный рост зарплатных ожиданий зафиксирован в Иркутской области, где они увеличились на 20%, а также в Алтайском и Красноярском краях с ростом на 17% и 16% соответственно. В то же время в Томской и Омской областях изменения были минимальными, а в Кемеровской области и Хакасии зарплатные ожидания остались на уровне предыдущего года.