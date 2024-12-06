Зарплатные ожидания жителей Новосибирской области выросли на 24%

В Новосибирской области за последний год наблюдается значительный рост зарплатных предложений со стороны работодателей, который составил 21% и достиг отметки в 70 тысяч рублей.
Регион занял пятое место среди субъектов Сибирского федерального округа по данному показателю.
Согласно данным аналитиков hh.ru, самые высокие зарплаты в Сибирском федеральном округе предлагаются в Красноярском крае (76 905 рублей), Иркутской области (70 786 рублей) и в Новосибирской области (70 000 рублей).
При этом Новосибирская область демонстрирует лидерство по росту зарплатных ожиданий: соискатели здесь рассчитывают на 62 154 рубля, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, заметный рост зарплатных ожиданий зафиксирован в Иркутской области, где они увеличились на 20%, а также в Алтайском и Красноярском краях с ростом на 17% и 16% соответственно. В то же время в Томской и Омской областях изменения были минимальными, а в Кемеровской области и Хакасии зарплатные ожидания остались на уровне предыдущего года.
Напомним, стала известна зарплата курьеров в Новосибирске в новогодние праздники.