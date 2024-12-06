Во Владивостоке застройщик предстанет перед судом за некачественное водоснабжение. Иск подала прокуратура, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Жители дома по улице Феодосийская, 35 обратились в прокуратуру с жалобами на водоснабжение. Вода из крана — ярко-оранжевая. Застройщик уклонялся от гарантийных обязательств, а при строительстве многоквартирного дома экономил на материалах. Отмечается, что в доме проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Ко всему прочему в здании работает частная дошкольная образовательная организация.
Результаты прокурорской проверки показали, что внутридомовая сеть водоснабжения не соответствует требованиям. Генеральному директору компании-застройщика было внесено представление. Но он не устранил нарушения, отчего прокурор был вынужден обратиться в суд.
Иск был удовлетворен, теперь застройщик обязан провести в доме капитальный ремонт системы водоснабжения. Прокуратура держит на контроле исполнение компанией судебного решения.
Напомним, специалисты Приморского филиала ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» исследовали питьевую воду из системы централизованного водоснабжения Находкинского городского округа. В десяти пробах были зафиксированы 15 нарушений санитарных норм. Результаты лабораторных исследований показали наличие бактерий группы кишечной палочки в трех пробах.