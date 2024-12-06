Во Владивостоке застройщик предстанет перед судом за некачественное водоснабжение

Жители дома по улице Феодосийская, 35 обратились в прокуратуру с жалобами на водоснабжение. Вода из крана — ярко-оранжевая. Застройщик уклонялся от гарантийных обязательств, а при строительстве многоквартирного дома экономил на материалах. Отмечается, что в доме проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Ко всему прочему в здании работает частная дошкольная образовательная организация.