«Мы не опускаем руки»: Шнипко рассказал о ситуации с коммунальными сетями в Омской области

Федеральные власти предварительно одобрили выделение Омской области 1,9 миллиарда рублей на период с 2025 по 2027 год. Эти средства будут направлены на модернизацию 49 объектов тепло- и водоснабжения, в том числе 14 объектов водоснабжения и 34 объекта теплоснабжения.