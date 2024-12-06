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«Мы не опускаем руки»: Шнипко рассказал о ситуации с коммунальными сетями в Омской области

Объективная картина — фактический физический износ сетей тепло-водоснабжения в некоторых муниципальных образованиях и областном центре превысил 70%

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко рассказал о планах по обновлению коммунальных сетей в регионе в своем телеграм-канале.

По его словам, в некоторых районах и городе Омске износ сетей тепло- и водоснабжения превышает 70%.

Федеральные власти предварительно одобрили выделение Омской области 1,9 миллиарда рублей на период с 2025 по 2027 год. Эти средства будут направлены на модернизацию 49 объектов тепло- и водоснабжения, в том числе 14 объектов водоснабжения и 34 объекта теплоснабжения.

В рамках других федеральных проектов были реализованы следующие инициативы:

— строительство водопровода в Красноярско-Чернолучинской зоне, обеспечивающего водой 6,5 тысяч человек;

— создание инфраструктуры для особой экономической зоны «Авангард», логистического парка «Солнечный» и молочной фермы «Омский».

«Мы не сдаёмся и ищем возможности для обновления объектов ЖКХ. Благодаря поддержке губернатора Виталия Хоценко мы активно участвуем в федеральных проектах» — подытожил Шнипко.