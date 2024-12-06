Морозы до −34 пришли в Приморье: где холоднее всего

Прошедшей ночью в крае стало немного теплее. Минимальные температуры воздуха были в пределах −5…-16 градусов, на северо-востоке до −23. Самая низкая температура в Приморье наблюдается в селе Агзу, здесь уже третью ночь она опускается до −30…-34 градусов.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепление в крае продолжится.
Напомним, синоптики передают на следующую неделю снегопад, который будет идти в течение двух дней. На дорогах края ожидаются гололедные явления.
«В прошедшие сутки с небольшим перерывом через Приморский край прошли две высотные ложбины. Местами шел небольшой и умеренный снег с общим количеством до 5 мм. На побережье усиливался северо-западный ветер», — передает Примгидромет.