Морозы до −34 пришли в Приморье: где холоднее всего

Прошедшей ночью в крае стало немного теплее. Минимальные температуры воздуха были в пределах −5…-16 градусов, на северо-востоке до −23. Самая низкая температура в Приморье наблюдается в селе Агзу, здесь уже третью ночь она опускается до −30…-34 градусов.