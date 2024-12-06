Более 350 тонн снега вывезли за сутки с улиц Иркутска

За прошедшие сутки с улиц Иркутска вывезли более 350 тонн снега. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в ночь на 6 декабря 150 специалистов и 70 единиц техники усиленно убирали последствия непогоды: разметали тротуары, дороги, проводили противогололедную обработку.