Более 350 тонн снега вывезли за сутки с улиц Иркутска

За прошедшие сутки с улиц Иркутска вывезли более 350 тонн снега. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в ночь на 6 декабря 150 специалистов и 70 единиц техники усиленно убирали последствия непогоды: разметали тротуары, дороги, проводили противогололедную обработку.
Очистку основных магистралей, в том числе комплексами машин, провели на улицах Карла Маркса, Сурнова, Депутатская и других. Вручную и механизированным способом убирали тротуары на улицах Профсоюзная, Лермонтова, Маяковского, Мелентьева, Захарова и прочих. Работы продолжаются.
— Сегодня после снижения потока машин сконцентрируем внимание на вывозе снега. Ночью такую работу уже провели на улицах Советская, Тимирязева, Костычева, Лермонтова. Также очищали лотки, особенно в районах остановок общественного транспорта, — рассказал руководитель предприятия Василий Ефремов.
С раннего утра дворники приводят в порядок тротуары, пешеходные переходы, лестницы. Кстати, с 5 на 6 декабря выпало пять миллиметров снега, при норме первой декады декабря — семь мм. Это составляет 71%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ищут родственников участников Великой Отечественной войны.