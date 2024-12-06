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Курчатовский институт: Велихов был одним из ведущих ученых по физике плазмы

Курчатовец на протяжении более 60 лет возглавлял Институт в должности сначала директора.

Источник: Аргументы и факты

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» отметил выдающийся вклад академика Евгения Велихова в мировую науку, назвав его одним из ведущих специалистов в области физики плазмы.

Почетный президент института скончался в четверг на 90-м году жизни.

В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра, подчеркивается, что Велихов был связан с Курчатовским институтом более 60 лет, начиная с 1961 года. С 1989 по 2015 годы он занимал руководящие должности, сначала как директор, а затем как президент.

Стоит также напомнить, что Евгений Велихов сыграл важную роль в руководстве работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.