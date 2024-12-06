Курчатовский институт: Велихов был одним из ведущих ученых по физике плазмы

В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра, подчеркивается, что Велихов был связан с Курчатовским институтом более 60 лет, начиная с 1961 года. С 1989 по 2015 годы он занимал руководящие должности, сначала как директор, а затем как президент.