В Омской области смягчены условия отчетности за субсидии юрлицам, пострадавшим от паводка

По распоряжению губернатора Омской области для предпринимателей, пострадавших от паводка в Усть-Ишимском районе, смягчены условия предоставления отчётности по полученным субсидиям.
Субсидии на ремонт помещений и покупку оборудования были предоставлены трём предпринимателям и двум самозанятым. Общая сумма поддержки составила 2,5 миллиона рублей.
По старым правилам отчетности за выплаченные средства предприниматели должны были успеть отчитаться в январе. Распоряжением губернатора сроки эти продлили. Теперь отчетность можно предоставить в течение всего 2025 года.
Отчеты должны быть предоставлены ежеквартально. В них должна быть указана информация о расходовании средств в соответствии с графиком, указанным при получении средств. Необходимо также предоставить документы, что юрлица осуществляет деятельность и не закрыто.