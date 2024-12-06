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В Омской области смягчены условия отчетности за субсидии юрлицам, пострадавшим от паводка

Виталий Хоценко подписал распоряжение об изменении порядка отчетности для предприятий, пострадавших от паводка в Усть-Ишимском районе.

Источник: Комсомольская правда

По распоряжению губернатора Омской области для предпринимателей, пострадавших от паводка в Усть-Ишимском районе, смягчены условия предоставления отчётности по полученным субсидиям.

Субсидии на ремонт помещений и покупку оборудования были предоставлены трём предпринимателям и двум самозанятым. Общая сумма поддержки составила 2,5 миллиона рублей.

По старым правилам отчетности за выплаченные средства предприниматели должны были успеть отчитаться в январе. Распоряжением губернатора сроки эти продлили. Теперь отчетность можно предоставить в течение всего 2025 года.

Отчеты должны быть предоставлены ежеквартально. В них должна быть указана информация о расходовании средств в соответствии с графиком, указанным при получении средств. Необходимо также предоставить документы, что юрлица осуществляет деятельность и не закрыто.