В Уфе восстановят разорванное трамвайное движение

В Уфе может появиться новое транспортное кольцо и трасса, соединяющая центр города с аэропортом. Кроме того, проспект Салавата Юлаева продлят до Интернациональной улицы, а Сипайлово и Инорс свяжут мостом. Все эти планы прописали в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2042 года, которую утвердил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
Согласно документу, к 2042 году в Уфе долю дорог, соответствующих нормативам, планируют довести до 100 процентов. В этом году этот показатель составляет 79,5 процента. За 18 лет в столице Башкирии намерены реконструировать 243 километра дорог.
За эти годы хотят обновить и 60 процентов городского общественного транспорта. Тогда среднее время поездки для пассажиров снизится с 0,7 до 0,6 часа, а средняя скорость движения транспортных средств увеличится с 49 до 56 километров в час.
На эти цели планируется потратить 285 млрд рублей: 150 млрд до 2029 года, еще 135 — с 2030-го по 2042 год. Их выделят из федерального, регионального и местного бюджетов. Также уфимские власти планируют привлечь финансирование из внебюджетных источников.
В документе также говорится, что при прогрессивном сценарии к 2032 году в Уфе появятся аналог окружной дороги, прямая транзитная связь Восточного выезда и Затонского шоссе, альтернативная существующему направлению дорога в аэропорт, а также транспортное полукольцо, которое соединит улицу Менделеева, железнодорожный вокзал и Затонское шоссе. Кроме того, в Уфе построят радиальные дороги, которые перераспределят транспортный спрос.
При этом существует и консервативный сценарий. По нему «системообразующий каркас» появится только к 2042 году.
В программе также уделили внимание и развитию трамвайной сети города. Мероприятия разделили на два блока: реконструкцию действующей трамвайной сети в центральной и северной частях, а также восстановление ранее демонтированных трамвайных линий.
Восстановление трамвайной линии по проспекту Октября и строительство новых линий вдоль Цветочной улицы власти рассматривают в двух вариантах, «в зависимости от технической возможности реализации». Первый вариант предусматривает строительство трамвайных рельсов вдоль Цветочной улицы, второй — восстановление линий по части Уфимского шоссе с дополнительным выездом из Черниковки по Уфимскому шоссе и расширению действующего путепровода.
В перспективе власти надеются восстановить трамвайный маршрут № 4 по связующему коридору через проспект Октября, направив его до конечной остановки «Стадион Гастелло», а также восстановить действовавшую кольцевую схему движения для трамвайного маршрута № 8 в Черниковке. Кроме того, планируют открыть маршрут № 7 «ул. Пушкина ¬¬¬- ул. Аксакова — ул. Революционная — ул. Ленина — ул. Вокзальная — Железнодорожный вокзал» и возобновить маршрут № 9 «ул. Пушкина — бульвар Ибрагимова — ул. Зорге — проспект Октября — ул. Трамвайная — Уфимское шоссе — Интернациональная».
В южной части города предусмотрели строительство трамвайных путей по улицам Менделеева, Рудольфа Нуреева, бульвару Давлеткильдеева и Южному проезду от кольца «Санаторий Зеленая Роща» до Госцирка, по которому будет ездить кольцевой маршрут № 18. При этом, кроме основного, власти предлагают рассмотреть и второй вариант маршрута № 18 — по бульвару Саид-Галиева. Также в планах подключить к трамвайной сети микрорайоны Инорс и Сипайлово.