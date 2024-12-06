В Уфе восстановят разорванное трамвайное движение

В южной части города предусмотрели строительство трамвайных путей по улицам Менделеева, Рудольфа Нуреева, бульвару Давлеткильдеева и Южному проезду от кольца «Санаторий Зеленая Роща» до Госцирка, по которому будет ездить кольцевой маршрут № 18. При этом, кроме основного, власти предлагают рассмотреть и второй вариант маршрута № 18 — по бульвару Саид-Галиева. Также в планах подключить к трамвайной сети микрорайоны Инорс и Сипайлово.