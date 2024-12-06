Нарушителей правил дорожного движения нашли в Иркутске после публикации видео

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители из Иркутска нашли нескольких нарушителей правил дорожного движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
Одну из историй долго обсуждали в сети. Отец привязал к машине «ватрушку», посадил в нее ребенка и начал катать по спортивному корту. Очевидцы сняли происходящее на камеру, позже мужчину нашли и привлекли к административной ответственности за перевозку людей вне кабины авто. Он ситуацию комментировать отказался.
— Установили водителя, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Его также привлекли к ответственности, — сообщают в ведомстве.
В это время участников дорожного движения просят соблюдать ПДД и не создавать аварийных ситуаций.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автобус с пассажирами столкнулся с большегрузом «Вольво» под Ангарском.