Нарушителей правил дорожного движения нашли в Иркутске после публикации видео

Одну из историй долго обсуждали в сети. Отец привязал к машине «ватрушку», посадил в нее ребенка и начал катать по спортивному корту. Очевидцы сняли происходящее на камеру, позже мужчину нашли и привлекли к административной ответственности за перевозку людей вне кабины авто. Он ситуацию комментировать отказался.