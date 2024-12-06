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Нарушителей правил дорожного движения нашли в Иркутске после публикации видео

Один из водителей катал ребенка на «ватрушке» по спортивному корту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители из Иркутска нашли нескольких нарушителей правил дорожного движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

Одну из историй долго обсуждали в сети. Отец привязал к машине «ватрушку», посадил в нее ребенка и начал катать по спортивному корту. Очевидцы сняли происходящее на камеру, позже мужчину нашли и привлекли к административной ответственности за перевозку людей вне кабины авто. Он ситуацию комментировать отказался.

— Установили водителя, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Его также привлекли к ответственности, — сообщают в ведомстве.

В это время участников дорожного движения просят соблюдать ПДД и не создавать аварийных ситуаций.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автобус с пассажирами столкнулся с большегрузом «Вольво» под Ангарском.