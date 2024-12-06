В юго-восточном Крыму нашли неизвестный город поздних скифов

Жизнь в крепости, по мнению археологов, продолжалась около 800 лет с IV века до н.э. по IV век нашей эры. Данные об этом были получены в ходе раскопок обнаруженного рядом с ней зольника с мощными культурными напластованиями. «Это говорит, что регион был густонаселенным, жизнь там бурлила, а местоположение поселения было выгодным с точки зрения торговых маршрутов», — отметила археолог.