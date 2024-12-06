В юго-восточном Крыму нашли неизвестный город поздних скифов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Археологи обнаружили на горном массиве Кубалач в юго-восточной части Крыма ранее неизвестный город с крепостью поздних скифов, существовавший около 800 лет. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк.
В малоисследованном горном массиве Кубалач крымские археологи за последние пять лет выявили около 10 малых и крупных поселений поздних скифов. Не исключено, что раскопки поселений могут кардинально изменить представления о позднескифском периоде истории полуострова, о котором мало что известно.
«Ранее неизвестную крепость мы исследовали в ходе летней экспедиции в этом году. Она служила для укрытия в ней местных жителей и обороны от набегов. Контур оборонительных сооружений крепости достаточно неплохо сохранился: остатки стен, донжона, башен, высотой примерно 4−5 метров. Найдено место въезда в крепость, ключевые точки обороны. Сохранность — потрясающая», — сообщила Шкрибляк.
Это было достаточно мощное укрепление для своего времени, высота многоэтажных башен с галереями составляла не менее восьми метров, одновременно в ней могло находится более 100 человек. Защитники, очевидно, вынуждены были ее оставить перед напором превосходящих сил, так как сохранились следы пожара и разграбления.
Предположительно, крепость и поселения рядом с ней принадлежали поздним скифам или смешанному эллинизированному населению древнего Крыма, которые не подчинялись ни Боспорскому царству, ни Херсонесу и вели борьбу за свое существование. Как называлась ранее крепость, пока неизвестно, археологи назвали ее Мелек, по старому названию ближайшего населенного пункта в Белогорском районе Крыма.
Древний центр Крыма?
Жизнь в крепости, по мнению археологов, продолжалась около 800 лет с IV века до н.э. по IV век нашей эры. Данные об этом были получены в ходе раскопок обнаруженного рядом с ней зольника с мощными культурными напластованиями. «Это говорит, что регион был густонаселенным, жизнь там бурлила, а местоположение поселения было выгодным с точки зрения торговых маршрутов», — отметила археолог.
Возможно, что территория горного массива Кубалач в древности могла быть одним из центров скотоводства, торговли и ремесел, находясь на границе между степными и горными регионами Крымского полуострова с обширными пастбищами, реками и природными укреплениями.
Горный массив Кубалач был густонаселенным, по разным оценкам, здесь могло проживать не менее 20−25 тыс. человек. В дальнейшем люди с этой территории были вытеснены в период Великого переселения народов, около IV века нашей эры.
Археологи начали изучать горный массив Кубалач относительно недавно. Раскопки проходили в 2015, 2018−2021 годах. Наиболее крупное поселение Кубалача расположено на горе Кара-Тау, город был построен по террасному принципу. Площадь составляет от 60 до 90 га. На террасах, возможно, высаживали плодовые деревья, строили дома.
Находки археологов.
Несмотря на то, что археологические памятники окрестностей Кара-Тау подвергались разграблениям в начале 1990-х годов, археологам удалось обнаружить более 5 тыс. артефактов: бронзовые и железные фибулы, бусы, наконечники стрел, детали шкатулок, фрагменты терракотовых масок, статуэток и бронзового зеркала, курильницы, монеты. Жители города вели оживленную торговлю, что подтверждается предметами не местного производства, в том числе большим количеством импорта из античных городов. Там встречается амфорная тара с черноморского побережья, редкая римская стеклянная посуда, керамические тарелки италийского производства с клеймами мастеров.