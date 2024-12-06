В Омской области должник пытался спрятаться от приставов в куче пенопласта

Должник по алиментам, 39-летний житель Омской области, пытался обхитрить приставов, укрывшись среди строительного мусора. На первый раз прием получился эффективным. Чуть позже приставы повторно пришли по адресу, где 90-летняя бабушка должника призналась, что внук в доме.
В спальне приставы заметили тлеющую сигарету в пепельнице. Это навело их на мысль проверить шкаф, в котором они обнаружили ноги скрывавшегося мужчины. Должнику присудили 20 часов общественных работ.
При этом, задолженность по алиментам ему все же придется погасить, иначе любителя игр в прятки будет ждать уголовная ответственность.
Ранее мы уже писали, что омичи используют разные уловки, чтобы сбежать от приставов. Не так давно омич пытался улизнуть через окно от приставов, когда они пытались его препроводить в суд.