Почему споттинг в Узбекистане превращается в настоящий «подзаборинг»?

Также непонятно, что делать с иностранными туристами, которые могут просто не знать о таких правилах, тем более что в других странах их не существует. Более того, ограничить съёмку из окон домов, с обочин дорог и других общественных мест просто невозможно. Запреты и ограничения лишь усиливают недовольство среди граждан и гостей страны.