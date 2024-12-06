Почему споттинг в Узбекистане превращается в настоящий «подзаборинг»?

Что происходит?
Правоохранительные органы часто задерживают споттеров, обвиняя их в нарушении правил. Хотя фотографирование самолётов в общественных местах не запрещено, энтузиасты сталкиваются с проверками документов, задержаниями и даже угрозами применения административных мер.
Еще одна серьезная проблема — отсутствие специальных площадок для споттинга. Вместо того чтобы поддерживать развитие этого направления, хокимият и другие ответственные структуры игнорируют поручения правительства, оставляя инициативу на уровне «подзаборного» увлечения.
Как это должно работать?
Во многих странах мира есть специальные площадки для споттеров, расположенные вблизи аэропортов. Это цивилизованный подход, который решает сразу несколько задач:
- Удовлетворяет интерес любителей авиации.
- Минимизирует риски безопасности.
- Привлекает туристов и повышает имидж аэропорта.
Создание такой площадки — задача несложная. Вблизи аэропорта выделяется участок городской земли, выставляется на аукцион для предпринимателей, а затем на этом месте строится кафе с открытой террасой и смотровой зоной. Все согласования с ведомствами и безопасность можно проработать заранее.
Почему это важно для Узбекистана?
Узбекистан переживает авиационный бум. Авиакомпании расширяют флот, строятся новые аэропорты, растёт спрос на кадры. Споттинг — это не просто хобби, это способ популяризации авиации среди молодёжи. Сегодняшние споттеры — это завтрашние пилоты, инженеры, техники и стюарды.
Кроме того, иностранцы, приезжающие фотографировать самолёты, могут привнести интерес к нашей авиации, ведь узбекские самолёты и аэропорты — уникальные в своём роде.
Что предлагается?
Правоохранители в ходе одной из встреч с авиационными энтузиастами предложили создать своеобразный «реестр споттеров», где каждому любителю нужно будет регистрироваться. Это выглядит как шаг вперёд, но на практике вряд ли что-то изменит. Обычно споттеры приходят с семьями и друзьями, поэтому зарегистрировать всех будет практически невозможно.
Также непонятно, что делать с иностранными туристами, которые могут просто не знать о таких правилах, тем более что в других странах их не существует. Более того, ограничить съёмку из окон домов, с обочин дорог и других общественных мест просто невозможно. Запреты и ограничения лишь усиливают недовольство среди граждан и гостей страны.
Решение лежит на поверхности. Вместо запретов и «борьбы» со споттерами, которые ничего не нарушают, стоит пойти другим путём. Нужно создать официальные площадки для споттинга, организовать информационную работу с правоохранителями, чтобы избежать конфликтов, и использовать потенциал споттинга для популяризации авиации и привлечения туристов.
Сотрудники МВД в частных беседах признают, что иногда их коллеги проявляют излишнюю активность. Хорошо, что этот факт замечен. Теперь дело за конкретными действиями: обучение и инструктаж могут значительно снизить накал ситуации. Споттеры не преступники, они готовы предоставить правоохранителям свои документы для проверки, чтобы избежать необоснованных задержаний и поездок в отделения внутренних дел.
Споттинг — это не проблема, а возможность для популяризации авиации, повышения туристической привлекательности и создания новых точек роста для экономики. Вместо того чтобы считать споттеров угрозой, пора увидеть в них партнёров и энтузиастов, которые помогают сделать авиацию ближе к людям. Настало время перевести споттинг в Узбекистане из «подзаборинга» в цивилизованный формат. Это выгодно всем. Будем надеяться, что все ответственные органы это поймут…