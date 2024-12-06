Рекорд с помощью салата оливье намерены установить узбекские повара

В преддверии Нового года в Ташкенте решили не мелочиться и приготовить «Мега-оливье» весом целых три тонны, передает местный Instagram-аккаунт* «Vaib.uz». Для создания очередного кулинарного шедевра выбор пал на любимый многими салат.
«Более 30 человек, включая профессиональных поваров и организаторов, будут шинковать, резать и смешивать горы ингредиентов, чтобы установить новый рекорд», — говорится в публикации.
Но есть нюанс. Администрация парка уверяет, что «во избежание непредвиденных обстоятельств» салат не будут раздавать бесплатно. Вместо этого предусмотрена продажа.
«Хотите кусочек рекорда? Платите», — решили организаторы мероприятия.
Властям солнечного города остается только надеяться, что мероприятие не превратится в «мега-очередь» за порцией легендарного салата. Местные жители неоднозначно восприняли намерения поваров. В комментариях к публикации им припомнили неприятную ситуацию с приготовлением плова в прошлом году. С их слов, плов тазиками и ведрами забирали на крутых машинах. Поэтому они уверены, что и этот рекордный оливье также достанется только состоятельным жителям Ташкента:
Скептически отнесли к рекорду с оливье и хейтеры. По их мнению, во время приготовления такого количества еды не всегда соблюдаются санитарные нормы.
«В следующем году наверное дойдут до мега-холодца или гигантских голубцов?» — ехидно отшутились они в комментариях.
Кстати, конкурент оливье — популярный новогодний салат «селедка под шубой», оказывается, может привести к развитию атеросклероза. Об этом рассказала врач-эндокринолог из Подмосковья Мария Калошина.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.