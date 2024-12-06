Рекорд с помощью салата оливье намерены установить узбекские повара

Властям солнечного города остается только надеяться, что мероприятие не превратится в «мега-очередь» за порцией легендарного салата. Местные жители неоднозначно восприняли намерения поваров. В комментариях к публикации им припомнили неприятную ситуацию с приготовлением плова в прошлом году. С их слов, плов тазиками и ведрами забирали на крутых машинах. Поэтому они уверены, что и этот рекордный оливье также достанется только состоятельным жителям Ташкента: