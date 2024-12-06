Более 300 коррупционных преступлений выявили в Иркутской области в 2024

— В текущем году расследовано 14 дел о коррупционных преступлениях, совершенных организованными группами, из них шесть дел передали в суд (29 обвиняемых, более 118 преступлений). Еще семь дел находятся в производстве (более 35 обвиняемых), — сообщил заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Ринат Ямалиев.