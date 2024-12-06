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Более 300 коррупционных преступлений выявили в Иркутской области в 2024

Расследовали 14 дел о коррупционных преступлениях, совершенных организованными группами.

Источник: Комсомольская правда

Более 300 коррупционных преступлений (прим. ред. — получение, дача взятки и другое) выявили правоохранители в Иркутской области в 2024 году. Об этом КП-Иркутск сообщили во время пресс-конференции с участием представителей региональных подразделений МВД, прокуратуры и Следкома.

— В текущем году расследовано 14 дел о коррупционных преступлениях, совершенных организованными группами, из них шесть дел передали в суд (29 обвиняемых, более 118 преступлений). Еще семь дел находятся в производстве (более 35 обвиняемых), — сообщил заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Ринат Ямалиев.

Также стало известно, что наложили арест на имущество на сумму 460 миллионов рублей, конфисковали — на сумму более 45 миллионов. Кстати, должностные лица в регионе стали реже совершать коррупционные преступления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что нарушителей правил дорожного движения нашли в Иркутске после публикации видео в соцсетях.