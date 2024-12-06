В Омске утилизировали молочную продукцию сразу трех предприятий

Проверка Россельхознадзора помогла наказать сразу трех производителей, которые фасовали некачественную продукцию в Омске. Специалисты выявили многочисленных нарушения у омских производителей ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко Л. Н. и ИП Трофимова М. Н.
В предприятиях не соблюдались температурный режим и отсутствовала программа производственного контроля. Продукция производилась без деклараций о соответствии.
На момент проверки на складах находилось 4 тонны масла и 300 килограммов полуфабрикатов с недействительными документами. У ИП Трофимова обнаружено масло без маркировки и документов.
Лабораторные исследования показали, что вся продукция некачественная и опасная: в пельменях обнаружены незаявленные компоненты, а в масле — растительные жиры.
Предпринимателям ранее были вынесены предупреждения о несоответствии продукции требованиям. Они не были выполнены. Россельхознадзор выдал предписания об устранении нарушений и привлек организации к административной ответственности на сумму 216 тысяч рублей.
Некачественная продукция утилизирована.