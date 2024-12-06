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В Омске утилизировали молочную продукцию сразу трех предприятий

Омское управление Россельхознадзора проверило три организации, фасующие сливочное масло.

Источник: Комсомольская правда

Проверка Россельхознадзора помогла наказать сразу трех производителей, которые фасовали некачественную продукцию в Омске. Специалисты выявили многочисленных нарушения у омских производителей ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко Л. Н. и ИП Трофимова М. Н.

В предприятиях не соблюдались температурный режим и отсутствовала программа производственного контроля. Продукция производилась без деклараций о соответствии.

На момент проверки на складах находилось 4 тонны масла и 300 килограммов полуфабрикатов с недействительными документами. У ИП Трофимова обнаружено масло без маркировки и документов.

Лабораторные исследования показали, что вся продукция некачественная и опасная: в пельменях обнаружены незаявленные компоненты, а в масле — растительные жиры.

Предпринимателям ранее были вынесены предупреждения о несоответствии продукции требованиям. Они не были выполнены. Россельхознадзор выдал предписания об устранении нарушений и привлек организации к административной ответственности на сумму 216 тысяч рублей.

Некачественная продукция утилизирована.