СМИ узнали о начале съемок сериала о Гарри Поттере летом 2025 года

Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery анонсировал начало съемок сериала о Гарри Поттере летом 2025 года. Об этом 5 декабря сообщил журнал Variety.
«Warner Bros. Discovery объявил, что съемки предстоящего сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года в Ливсдене, где ранее снимались фильмы», — говорится в материале.
В кастинге на главные роли приняли участие 32 тыс. детей. Отборочная команда ежедневно просматривает от 500 до 1 тыс. человек, чтобы сформировать окончательное решение. Уточняется, что режиссеры постараются максимально детализировать картину, чтобы «по-настоящему углубиться в сюжетные линии персонажей» и как можно шире раскрыть каждого из них.
Кастинг был открыт в сентябре 2023 года. В настоящий момент неизвестно, кто сыграет роли главных героев.
Ранее, 27 февраля, сообщалось о том, что продюсер сериала «Наследники» Франческа Гардинер, автор шоу «Час дьявола» Том Моран и продюсер «Молодых охотниц за головами» Кэтлин Джордан стали главными претендентами на роль шоураннера сериальной адаптации книг по «Гарри Поттеру».
Сериал по «Гарри Поттеру» анонсировал 12 апреля 2023 года телеканал HBO. Был выпущен тизер-трейлер с заявлением о том, что создатели выпустят «точную адаптацию культовых книг». В производстве сериала будет участвовать автор книг Джоан Роулинг. Она станет исполнительным продюсером проекта.
Обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев предположил, что сериал по содержанию должен получиться куда более близким к книгам, чем к полнометражным фильмам. Он обратил внимание на то, что достаточно прочитать всего несколько десятков страниц оригинальных книг, чтобы понять, как много всего не вошло в фильмы популярной серии.