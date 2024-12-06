СМИ узнали о начале съемок сериала о Гарри Поттере летом 2025 года

Обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев предположил, что сериал по содержанию должен получиться куда более близким к книгам, чем к полнометражным фильмам. Он обратил внимание на то, что достаточно прочитать всего несколько десятков страниц оригинальных книг, чтобы понять, как много всего не вошло в фильмы популярной серии.