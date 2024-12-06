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Жительница Ачинска отсудила у туроператора аванс за путевки

Женщина была вынуждена отказаться от поездки, но в компании заявили, что предоплату уже потратили.

Источник: AP 2024

Жительница Ачинска через суд добилась возврата аванса за путевку в Турцию. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за билет на двоих женщина внесла предоплату в 50 тысяч рублей, однако из-за семейных обстоятельств от поездки за границу пришлось отказаться. Впрочем, туроператор пояснил, что часть аванса компания уже потратила, поэтому из всей суммы женщине вернули только 13 тысяч.

Так как в туркомпании не предоставили документы, подтверждающие трату аванса, потребительница обратилась в управление Роспотребнадзора, где ей помогли составить исковое заявление.

В итоге туроператора обязали выплатить клиентке 45 тысяч рублей — в сумму вошли недостающая сумма аванса, штраф и моральный вред. А в ходе судебного процесса компания также выплатила потребительнице 13 тысяч рублей.