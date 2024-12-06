Омич прятался от судебных приставов в шкафу и строительном мусоре

Безработный 39-летний житель посёлка Новоомского долгое время не платил алименты на своих двух несовершеннолетних дочерей, в результате чего образовалась крупная задолженность. От встреч с судебными приставами мужчина всячески уклонялся, на явки не приходил.
Судебные приставы пришли домой к должнику. Их встретила мать омича и сообщила, что сына дома нет. Пока судебный пристав-исполнитель опрашивал мать, судебный пристав по ОУПДС осматривал участок и заметил строительный мусор. Рядом с ним была груда пенопласта, которая шевелилась — там и прятался мужчина.
Позже, чтобы привлечь должника к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей», приставы снова выехали по адресу проживания неплательщика. В этот раз должностных лиц встретила 90-летняя бабушка омича, которая набирала во дворе уголь для растопки печи, и сообщила, что внук находится дома.
Судебный пристав по ОУПДС остался помогать пенсионерке набирать и носить уголь в помещение, а судебный пристав-исполнитель зашёл в дом. Он осмотрел комнаты и заметил, что в спальне мужчины на полу в пепельнице лежит тлеющая сигарета. Тогда пристав решил проверить шкаф, открыв который увидел ноги омича.
Должностным лицом был составлен протокол о привлечении неплательщика к административной ответственности, который передан для рассмотрения в суд. Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ. После отбывания наказания обязанность по исполнению алиментных обязательств за отцом сохранится.