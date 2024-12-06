Омич прятался от судебных приставов в шкафу и строительном мусоре

Позже, чтобы привлечь должника к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей», приставы снова выехали по адресу проживания неплательщика. В этот раз должностных лиц встретила 90-летняя бабушка омича, которая набирала во дворе уголь для растопки печи, и сообщила, что внук находится дома.