Минздрав ограничит больничные листы для часто болеющих россиян с 1 сентября 2025

В начале ноября Минтруд сообщил, что в ближайшие годы максимальный размер выплаты по больничному увеличится. В 2025 году он составит 5,7 тыс. рублей в день, а в 2026 году — 6,8 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2024 году (4 тыс. рублей). Эти изменения связаны с ростом зарплат в стране. При этом максимальная сумма будет доступна только работникам с доходом выше 200 тыс. рублей в месяц и стажем от восьми лет.