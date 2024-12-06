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В Омске на весь день отключат холодную воду на ул. Интернациональная

На сетях с 11 утра до 24 часов 7 декабря планируются ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

Омский водоканал сообщил об очередном длительном отключении холодной воды. 7 декабря с 11:00 до 24:00 коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях водопровода по ул. Интернациональная.

Под отключение попадают адреса:

1. Ул. Красный Путь, д.4;

2. Ул. Интернациональная, д. 25, 25а (левый ввод);

4. Ул. Орджоникидзе, д. 3, 4, 5, 6, 8,12;

7. Ул. Красногвардейская, д. 43, 47, 40, 42, 49.

Очередное отключение холодной воды ожидает жителей Омска 10 декабря.

С 10:00 до 20:00 воды не будет в домах по адресам:

Заозёрная, 32, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 32/1;

Тюленина, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 3/2;

Белозёрова, 10, 8/1;

Менделеева, 14/1, 14, 12, 12/1, 10/1, 10, 16/1, 16/3. Омский водоканал приносит извинения за предоставленные неудобства. Омичей просят запастись холодной водой на весь день.