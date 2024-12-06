В Самаре возле КРЦ «Звезда» планируют построить храм в честь Рождества Христова

В Самаре возле КРЦ «Звезда» может появиться храм в честь Рождества Христова. Решение о выделении участка земли площадью 4700 квадратных метров для строительства храма предстоит принять на общественных обсуждениях, которые организует мэрия.
Обсуждения продлятся с 28 ноября по 19 декабря. Городские власти подготовили проект, который предлагает изменить назначение участка на улице Ново-Садовой, чтобы использовать его для строительства православного храма Самарской Епархии.
Напомним, все желающие могут ознакомиться с материалами к проекту. Они будут представлены в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Экспозиция проекта будет работать с 5 по 12 декабря.