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В Самаре возле КРЦ «Звезда» планируют построить храм в честь Рождества Христова

Власти Самары подготовили проект о религиозном использовании участка на улице Ново-Садовой.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре возле КРЦ «Звезда» может появиться храм в честь Рождества Христова. Решение о выделении участка земли площадью 4700 квадратных метров для строительства храма предстоит принять на общественных обсуждениях, которые организует мэрия.

Обсуждения продлятся с 28 ноября по 19 декабря. Городские власти подготовили проект, который предлагает изменить назначение участка на улице Ново-Садовой, чтобы использовать его для строительства православного храма Самарской Епархии.

Напомним, все желающие могут ознакомиться с материалами к проекту. Они будут представлены в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Экспозиция проекта будет работать с 5 по 12 декабря.

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