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Из-за погоды в Норильске закрыли юго-западный склон Отдельной

Мэрия Норильска объявила о запрете на посещение объектов, расположенных на юго-западном склоне горы Отдельной.

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом размещена на официальном сайте «северной столицы» Красноярского края.

«В настоящее время обстановка, сложившаяся в районе юго-западного склона горы “Отдельная”, признана угрозой возникновения чрезвычайной ситуации», — говорится в объявлении о причинах такого решения властей. По данным норильского управления ГО и ЧС, 6 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями ученики младших классов первой смены могут не посещать школу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2021 года лавина сошла на горнолыжный комплекс, расположенный на «Отдельной». В результате три человека погибли.

МЧС