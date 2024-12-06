Из-за погоды в Норильске закрыли юго-западный склон Отдельной

«В настоящее время обстановка, сложившаяся в районе юго-западного склона горы “Отдельная”, признана угрозой возникновения чрезвычайной ситуации», — говорится в объявлении о причинах такого решения властей. По данным норильского управления ГО и ЧС, 6 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями ученики младших классов первой смены могут не посещать школу.