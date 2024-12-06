Новосибирцам рассказали о работе метро и автобусов в новогоднюю ночь

Так, с 29 декабря по 8 января автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут работать по графику выходного дня. При этом в саму новогоднюю ночь, 31 декабря, метрополитен будет работать дольше, чем обычно. Уехать на метро можно будет до 02:00.