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Новосибирцам рассказали о работе метро и автобусов в новогоднюю ночь

Режим работы метрополитена продлят.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцам рассказали о режиме работы общественного транспорта в новогодние праздники. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Так, с 29 декабря по 8 января автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут работать по графику выходного дня. При этом в саму новогоднюю ночь, 31 декабря, метрополитен будет работать дольше, чем обычно. Уехать на метро можно будет до 02:00.

Ранее КП-Новосибирск показывала волшебные кадры новогодней улицы Ленина в Новосибирске. В Новосибирске к Новому году украсили площадь Ленина.