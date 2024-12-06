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Рост продаж электромобилей зафиксирован в Беларуси в ноябре 2024 года

БАА сказала про рост продаж электромобилей в ноябре в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Рост продаж электромобилей зафиксирован в Беларуси в ноябре 2024 года. Подробности озвучил Белорусской автомобильной ассоциации член правления БАА, генеральный директор «БелДЖИ» Геннадий Свидерский.

По его словам, в ноябре 2024 года в Беларуси рынок продаж легковых автомобилей демонстрировал спокойный рост в сравнении с октябрем, когда было продано рекордные пять тысяч новых авто. Он отметил, что за ноябрь было продано на 633 новых автомобиля больше, или же на 12,7%.

— В сегменте электромобилей наблюдался значительный рост на 187 единиц или 41,6%.

Гендиректор «БелДЖИ» обратил внимание на то, что увеличение объема продаж новых машин способствует открытию новых дилерских центров по продажам, а также сервисному обслуживанию в Беларуси. Кроме того, это способствует развитию инфраструктуры, касающейся эксплуатации электромобилей.

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