Рост продаж электромобилей зафиксирован в Беларуси в ноябре 2024 года

По его словам, в ноябре 2024 года в Беларуси рынок продаж легковых автомобилей демонстрировал спокойный рост в сравнении с октябрем, когда было продано рекордные пять тысяч новых авто. Он отметил, что за ноябрь было продано на 633 новых автомобиля больше, или же на 12,7%.