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6 декабря Казахстан накроют снег и метели

Юг страны столкнется с дождями, гололедом и снегом, а запад сохранит сухую погоду.

Сейчас в Олбани: 10 м/с 64% 748 мм рт. ст.

В пятницу, 6 декабря, большая часть территории Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут неустойчивую погоду, сообщает El.kz.

Синоптики прогнозируют снегопады и метели в северных, центральных и восточных регионах страны. В южных областях ожидаются дожди, переходящие в снег, что может сопровождаться гололедными явлениями. Лишь западные регионы останутся под влиянием антициклона, обеспечивающего сухую погоду.

Температура воздуха значительно понизится:

В Астане 6 декабря ожидается снег, температура воздуха в течение суток составит −8…-4 °C.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и рекомендуют соблюдать осторожность, особенно на дорогах из-за вероятного гололеда.