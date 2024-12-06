6 декабря Казахстан накроют снег и метели

Синоптики прогнозируют снегопады и метели в северных, центральных и восточных регионах страны. В южных областях ожидаются дожди, переходящие в снег, что может сопровождаться гололедными явлениями. Лишь западные регионы останутся под влиянием антициклона, обеспечивающего сухую погоду.