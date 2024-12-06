6 декабря Казахстан накроют снег и метели

В пятницу, 6 декабря, большая часть территории Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут неустойчивую погоду, сообщает El.kz.
Синоптики прогнозируют снегопады и метели в северных, центральных и восточных регионах страны. В южных областях ожидаются дожди, переходящие в снег, что может сопровождаться гололедными явлениями. Лишь западные регионы останутся под влиянием антициклона, обеспечивающего сухую погоду.
Температура воздуха значительно понизится:
В Астане 6 декабря ожидается снег, температура воздуха в течение суток составит −8…-4 °C.
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и рекомендуют соблюдать осторожность, особенно на дорогах из-за вероятного гололеда.