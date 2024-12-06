ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси

Говорится, что расстояние на табличке может колебаться от 300 метров до полутора километров. Это зависит как от условия движения, так и места установки датчиков скорости. В ГАИ отметили, что в зоне действия дорожного знака «Контроль установленной скорости движения транспортных средств» с табличкой «Зона действия» место установки мобильного датчика может меняться.