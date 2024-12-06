Выходные в Башкирии ознаменуются первыми декабрьскими морозами

Серьезное похолодание ожидается в Башкирии. Синоптики обещают первые крепкие морозы за эту зиму уже на выходных.
Так, в субботу, 7 декабря, в республике будет сухая и ясная погода, ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью −11, −16 градусов, местами −18, −23 градуса, днем −7, −12, говорится в прогнозе Башгидрометцентра.
Изменений в характере погоды не предвидится и в воскресенье, 8 декабря. Осадков синоптики не ожидают, как и потепления.
— Столбики термометров ночью покажут −11, −16 градусов, местами −18, −23 градуса, днем — 7, −12, — заключили в республиканском гидрометцентре.
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