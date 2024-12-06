ЗАГС в Ростовской области рассказал о самых необычных именах детей

Донской ЗАГС рассказал о новом списке наиболее редких и популярных имен, которые родители давали своим детям в уходящем 2024 году. Самым необычным именем стало мужское Дарислав, составленное из слов «дар» и «слава». Подразумевается, что оно олицетворяет интеллект, творческий подход, исследовательский дух и логическое мышление.
В 2024 году дончане использовали ряд редких имён для мальчиков: Сеймур, Фатих, Иссо и Аббубакр. У девочек встречались следующие имена: Керемет, Джессика, Фея, Адея и Зенфира. Не исключено, что таких людей спустя годы, в зрелом возрасте, будет относительно просто найти в социальных сетях.
Лидером по количеству использования родителями в регионе стало мужское имя Александр — так назвали 677 новорождённых. Среди других «мужских» лидеров — 631 Михаилов, 583 Артемов, 508 Матвеев и 499 Максимов. Девочек чаще всего называли София — 661 раз. Также в лидерах оказались Марии (570), Евы (542), Варвары (448) и Анны (424).