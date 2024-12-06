ЗАГС в Ростовской области рассказал о самых необычных именах детей

В 2024 году дончане использовали ряд редких имён для мальчиков: Сеймур, Фатих, Иссо и Аббубакр. У девочек встречались следующие имена: Керемет, Джессика, Фея, Адея и Зенфира. Не исключено, что таких людей спустя годы, в зрелом возрасте, будет относительно просто найти в социальных сетях.