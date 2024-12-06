Предпринимателя из Тайшета оштрафовали из-за незаконной выдачи займов

Правоохранители нашли нарушение в сфере микрофинансовой деятельности. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Индивидуальный предприниматель из Тайшета якобы заключал договоры купли-продажи и хранения поддержанных вещей. Только в реальности оказалось, что он предоставлял потребительские займы физическим лицам, притом, что право на это не имел.
— На этом основании прокуратура предъявила иск о признании деятельности по предоставлению потребительских займов в денежной форме незаконной и её запрете, а также завела дело об административном правонарушении, — уточнили в ведомстве.
Суд удовлетворил требования, а значит, незаконная деятельность организации прекращена. Помимо этого предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое подростков 10 и 14 лет пробрались в нежилой дом в поселке Иркутской области и подожгли вещи. В итоге пламя полностью уничтожило строение.