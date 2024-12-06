В Омске для уменьшения пробок предложили убрать одну остановку

«О наболевшем: предлагаю временно убрать остановку транспорта на СибАДИ в сторону центра. Автобусы и маршрутки создают кучу помех, так как им надо туда-сюда перестраиваться. Идти от Медакадемии — 100 метров. Это было бы более действенно, чем ставить ГАИ на повороте и создавать еще больший хаос, т. к. люди все равно со второго ряда подъезжают и пытаются перестроиться», — заявляется в посте в телеграм-канале «Аварийный Омск».