В Омске для уменьшения пробок предложили убрать одну остановку

Так, один из автолюбителей предложил убрать одну из остановок общественного транспорта по проспекту Мира — у СибАДИ. По мнению автора, автобусы и маршрутки создают в этом месте кучу помех.
«О наболевшем: предлагаю временно убрать остановку транспорта на СибАДИ в сторону центра. Автобусы и маршрутки создают кучу помех, так как им надо туда-сюда перестраиваться. Идти от Медакадемии — 100 метров. Это было бы более действенно, чем ставить ГАИ на повороте и создавать еще больший хаос, т. к. люди все равно со второго ряда подъезжают и пытаются перестроиться», — заявляется в посте в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Напомним, пробки в Омске, в том числе на проспекте Мира, стали большой проблемой омичей после частичного перекрытия моста у Телецентра. В часы пик жители вынуждены стоять в плотных заторах, чтобы добраться до работы или домой.
Ранее «СуперОмск» сообщал, какие еще идеи выдвигают омичи для уменьшения пробок.
Напомним, для решения проблемы проводится перенастройка светофоров. Кроме того, в Омске решено изменить схему движения по мосту имени 60 лет ВЛКСМ.