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В Омске обнаружены осадки из микропластика

Микропластик в осадках в Омске обнаружили ученые.

Источник: Аргументы и факты

Микропластик был обнаружен в осадках в Омске. Об этом пишет «СуперОмск» со ссылкой на ученых из Томского госуниверситета. Осадки на пробы отбирались недалеко от Омска на восток зимой 2020, 2021, 2022. Отмечается, что микропластик — это крошечные частицы пластиковых материалов, размер которых может составлять от 5 мм до 0,001 мм (1 микрон).

Ученые ТГУ отмечают, что в настоящее время нет прямых доказательств негативного влияния микропластика на здоровье человека.

Ранее мы писали, что омичам пообещали опасную зиму.

экология