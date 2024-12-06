В Омске обнаружены осадки из микропластика

Микропластик был обнаружен в осадках в Омске. Об этом пишет «СуперОмск» со ссылкой на ученых из Томского госуниверситета. Осадки на пробы отбирались недалеко от Омска на восток зимой 2020, 2021, 2022. Отмечается, что микропластик — это крошечные частицы пластиковых материалов, размер которых может составлять от 5 мм до 0,001 мм (1 микрон).