Директор музея PERMM после увольнения не намерена оставаться в Перми

Наиля Аллахвердиева приняла решение покинуть пост директора музея современного искусства PERMM. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Ее последним рабочим днем работы в пермском музее станет 6 декабря.
По ее словам, решение связано с завершением планов по развитию музея PERMM, а главной вехой в работе стало создание одного из крупнейших федеральных центров, аккумулирующих работу с актуальным искусством.
Наиля Аллахвердиева планирует продолжить сотрудничество с музеем «в экспертном ключе», сообщил «Коммерсант-Прикамье». При этом в Перми она оставаться не намерена.
В марте этого года PERMM стал лауреатом в номинации «Музей года» премии The Art Newspaper Russia. Жюри отметило музей «За энергичность, стойкость и умение быть в диалоге с публикой и городом».
Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост. Временно исполнять обязанности директора музея будет Станислав Павлов.