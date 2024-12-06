В Омской области вновь выросла цена на сливочное масло

Цены на сливочное масло в Омской области продолжают расти. По данным Омскстата, на 2 декабря средняя стоимость килограмма масла достигла 964,52 рубля, что на 3,85% (или 35,32 рубля) выше, чем неделей ранее.
С января цена на сливочное масло увеличилась на 41,3%. В начале года килограмм стоил в среднем 682,58 рубля, а рост составил 281,94 рубля за 11 месяцев.
Не отстаёт и маргарин. Средняя стоимость килограмма на 2 декабря составила 225,8 рубля, что на 3,41% больше, чем неделей ранее. С начала года маргарин подорожал на 16,1%, или на 31,36 рубля.