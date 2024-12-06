Новый год на пороге: Хабаровск скоро засияет

Новый год — самый долгожданный, любимый и наполненный волшебством праздник. Все ждут его с волнением, веря и надеясь, что он будет лучше, счастливее и удачнее. До празднования Нового года остается меньше месяца. В Хабаровске уже во всю ощущается приближение новогоднего торжества. Подготовка идёт полным ходом, создавая праздничное настроение горожанам. Новогодняя атрибутика, зелёные ёлки-красавицы появляются на улицах города, районов, центральной площади, в зданиях организаций, учебных заведений, магазинов, дворов многоквартирных домов.
— Новый год и новогоднее оформление — это то, что может поднять жителям города настроение. Мы над этим работаем: украшаем улицы, общественные пространства, готовим для хабаровчан новые интересные решения новогоднего убранства города. Но главным украшением города станет новогодняя ёлка в парке «Динамо» высотой 23 метра, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В каждом районе города появятся новогодние городки, общим числом — тринадцать, пройдут смотры-конкурсы на лучшее украшение двора и фасадов домов — победителей, кстати, ждут денежные призы, благотворительные акции, конкурсы новогодних игрушек. Подробнее о подготовке к встрече Нового года, чем порадуют жителей, ИА AmurMedia рассказали главы районов.
Егор Громов, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом:
— Маленьких жителей нашего района будут ждать два Новогодних городка — по улицам Карла Маркса, 111, и Клубная, 1. Здесь будут установлены большие ёлки, горки, карусели, ледовые и светодиодные фигуры. Кроме этого, в Железнодорожном районе планируется залить 11 хоккейных коробок и построить новогодние городки на 30 дворовых площадках. В период новогодних каникул для детей и подростков района на жилмассивах будет организовано не менее 63 культурно-массовых и спортивно-развлекательных мероприятий.
Для поддержки ребятишек из семей, находящихся в социально опасном положении, проводим благотворительную акцию «Новогодний подарок». Все дети в возрасте от семи лет еще могут успеть поучаствовать в конкурсе новогодней игрушки. Она должна быть яркой, объемной, легкой, выполненной из небьющихся материалов. Поделки нужно принести к нам в комитет на ул. Ленинградская, 13а. Фестиваль проходит с 15 ноября по 10 декабря. Авторам лучших игрушек вручим сладкие подарки и дипломы участника.
Сергей Ивашкин, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом:
— У нас запланировано открытие Новогоднего городка на территории кино-развлекательного комплекса «Хабаровск». Жителей и гостей района будут ждать ледовые фигуры, лабиринт, тематические фотозоны, аллея праздничных елей, украшенных школьниками района. Проводим акцию «С Новым годом, боец! СВОих не бросаем!» — это замечательная возможность проявить доброту и заботу о тех, кто защищает наше Отечество. Присоединиться к акции могут все желающие без ограничения возраста. Для участия необходимо сделать подарок своими руками (амулет, талисман, оберег) или написать доброе пожелание, нарисовать открытку, чтобы в этот праздник они почувствовали, что с ними вся страна. Сбор подарков продлится с 11 ноября до 11 декабря 2024 года по адресу: ул. Руднева, 41, каб. 14 (тел. 79−07−21, 79−07−22, 79−00−37), после чего все они будут отправлены в зону специальной военной операции.
Иштван Брысин, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом:
— Готовим к открытию два новогодних городка — на площади им. Блюхера и Амурском бульваре. На площади им. Блюхера запланирована установка новогодней ели с украшениями, двух световых арок, объемной световой фигуры «Часы», световых конструкций «Олени и деревья», будут и ледовые фигуры. На Амурском бульваре поставим красивую ель, пространство организуют объемные световые фигуры, ледовые фигуры и горки. Руководители предприятий и организаций оформляют фасады зданий и прилегающие территории, что создает праздничное настроение. Я уверен, что новогодние празднования пройдут ярко, все жители и гости города получат незабываемые эмоции и хорошее настроение.
Юлия Загурская, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом:
— Мы проводим акции: «Новогодняя витрина», «Волшебные окна», «Новогодние фантазии» с участием предприятий, организаций и учреждений, жителей района. Юных жителей ждёт традиционный конкурс «Новогодняя игрушка», участвовать в котором мы приглашаем детей в возрасте от 4 до 17 лет. Работы принимаются до 9 декабря текущего года. Заявки на смотр-конкурс «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад многоквартирного дома» нужно подать в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 3 (каб. 119) до 21 декабря 2024 года.
Мария Матаева, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом:
— Мы планируем новогодний городок обустроить в парке имени Юрия Гагарина. На его территории будет возведена ледовая игровая зона с ледовыми скульптурами. На дворовых площадках будут созданы катки, ледовые фигуры, ели, иллюминация. Доброй традицией стало оформление к Новому году витрин, фасадов и прилегающей территории многоквартирных домов, торговых точек, организаций. Традиционно, накануне Нового года, комитет проводит конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, участников которого с каждым разом становится всё больше и больше. Учащиеся общеобразовательных и дошкольных учреждений самостоятельно и совместно с педагогами, дошколята с родителями делают интересные и красочные игрушки. По итогам конкурса авторы лучших игрушек награждаются подарками.