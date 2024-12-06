Новый год на пороге: Хабаровск скоро засияет

— У нас запланировано открытие Новогоднего городка на территории кино-развлекательного комплекса «Хабаровск». Жителей и гостей района будут ждать ледовые фигуры, лабиринт, тематические фотозоны, аллея праздничных елей, украшенных школьниками района. Проводим акцию «С Новым годом, боец! СВОих не бросаем!» — это замечательная возможность проявить доброту и заботу о тех, кто защищает наше Отечество. Присоединиться к акции могут все желающие без ограничения возраста. Для участия необходимо сделать подарок своими руками (амулет, талисман, оберег) или написать доброе пожелание, нарисовать открытку, чтобы в этот праздник они почувствовали, что с ними вся страна. Сбор подарков продлится с 11 ноября до 11 декабря 2024 года по адресу: ул. Руднева, 41, каб. 14 (тел. 79−07−21, 79−07−22, 79−00−37), после чего все они будут отправлены в зону специальной военной операции.