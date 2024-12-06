В рамках подготовки к зимнему сезону было проведено оперативное совещание, на котором обсудили все необходимые меры. На нем обсудили все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта туристов. В горном кластере было собрано 79 единиц техники подрядчиков, готовых к работе, а запасы противогололедных материалов превышают 10 тыс. тонн.
Для автомобилистов также предусмотрены удобства: организовано более 4 тыс. парковочных мест на трех курортах. Информация о свободных местах будет отображаться на мобильных табло вдоль маршрута с побережья.
В преддверии новогодних праздников туристам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, который будет работать в усиленном режиме. Российские железные дороги также подготовили сюрприз: будут запущены дополнительные электрички.
К зимнему сезону в Краснополянском округе готовы почти 170 гостиниц и более 140 заведений общественного питания. С 27 декабря начнет работу краевой оперативный штаб, который займется контролем качества услуг в транспорте, гостиницах, ресторанах и магазинах.
В Сочи 6 декабря начнут работать первые горнолыжные трассы
Сегодня, 6 декабря, в Сочи на курорте «Красная поляна» начнут работать первые горнолыжные трассы. Мэр города Андрей Прошунин в своем Телеграм-канале сообщил о завершении проверки готовности инфраструктуры и транспортной системы.
В рамках подготовки к зимнему сезону было проведено оперативное совещание, на котором обсудили все необходимые меры. На нем обсудили все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта туристов. В горном кластере было собрано 79 единиц техники подрядчиков, готовых к работе, а запасы противогололедных материалов превышают 10 тыс. тонн.