Омичи могут принять участие в оформлении новой купюры номиналом 1000 рублей

«Банк России» объявил о старте онлайн-голосования за объекты, которые будут изображены на оборотной стороне новой банкноты номиналом 1000 рублей.
Хотя эта банкнота будет посвящена Приволжскому федеральному округу, мнение жителей Омска также имеет значение. Лицевая сторона банкноты с изображением Нижнего Новгорода уже утверждена и останется неизменной.
На выбор представлены 25 объектов из различных регионов Приволжья — это уникальные места, имеющие культурную и историческую ценность как для региона, так и для всей страны. Среди них — памятники, музеи, театры, университеты, мосты и многое другое.
Художники Банка России и Гознака учтут ваши предпочтения при создании дизайна банкноты. Проголосовать можно по ссылке.