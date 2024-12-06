Жителям Челябинской области перечислили продукты, которые подорожали сильнее всего

В список продуктов, которые больше всего подорожали, попали: сосиски и сардельки (5,5%); икра лососёвых российского производства (14%); сливочное масло (5,1%); сгущённое молоко (2,7%); шоколадные конфеты (6,2%); ржаной хлеб (6,9%); горох и фасоль (2,8%); апельсины (19%). С начала года стоимость потребительской корзины, включающей минимальный набор необходимых продуктов, выросла почти на 10%.
— Стоимость условного набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по Челябинской области в конце октября 2024 года составила 6602,91 рубля на одного человека. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 1%, с начала года — на 9,6% (на конец октября 2023 года снизилась на 0,9%, с начала года увеличилась на 3,3%), — сообщило агентство «ЕАН» со ссылкой на доклад о социально-экономическом положении региона Челябинскстата.
Также в октябре на 0,3% выросли цены на непродовольственные товары, а с начала года они подорожали на 3,2%. Больше всего стоить стали поливитамины, триммеры, мужские сапоги и ботинки из натуральной кожи.
К слову, в этом году россиянам придётся заплатить за набор продуктов для новогоднего стола в среднем 9 140 рублей. В прошлом году аналогичная корзина обошлась бы 8 050 рублей.