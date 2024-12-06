Жителям Челябинской области перечислили продукты, которые подорожали сильнее всего

— Стоимость условного набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по Челябинской области в конце октября 2024 года составила 6602,91 рубля на одного человека. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 1%, с начала года — на 9,6% (на конец октября 2023 года снизилась на 0,9%, с начала года увеличилась на 3,3%), — сообщило агентство «ЕАН» со ссылкой на доклад о социально-экономическом положении региона Челябинскстата.