Тайна Фрейндлих

Алиса Бруновна Фрейндлих отмечает юбилей. В то, что ей 8 декабря исполнится 90 лет, трудно поверить. Эта актриса Фрейндлих невероятно работоспособна. Она по сей день выходит на сцену БДТ. На спектакли с ее участием билеты раскупают в день продаж. Все мечтают увидеть великую Алису.
Фрейндлих — по-настоящему выдающаяся актриса, без преувеличений и заискиваний. Потому что ее судьба в искусстве у всех на виду. У Алисы Бруновны потрясающая творческая династия. Я хорошо помню ее отца Бруно Фрейндлиха. Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии. Он был иконой Александринки, тогда это был Ленинградский театр драмы имени А. С. Пушкина. Это удивительно, но дочь его не подвела. Хотя есть выражение, что природа отдыхает на детях гениев. Тут получилось наоборот. Алиса Бруновна прорвалась в кинематограф и стала звездой намного ярче. Дело в том, что при всей гениальности Бруно Фрейндлих мало снимался. Поклонники вспомнят его работы в картинах «Разные судьбы», «Двенадцатая ночь», «Два капитана». Хотя и у его дочери в кино было не все просто.
Говорили, что у Алисы Фрейндлих нестандартная внешность, мол, непросто найти роль для нее. И мало кто знал, что она уже театральная звезда. В конце 1950-х она пришла в Театр Комиссаржевской, а через несколько лет стала играть на сцене Театра Ленсовета. Там произошла судьбоносная встреча. Режиссер Игорь Владимиров стал ставить на нее спектакли. А через какое-то время творческий союз стал семейным. Весь Ленинград выстраивался в очереди за билетами на спектакли Владимирова с участием Фрейндлих. Все понимали, что главная актриса в Ленинграде не Татьяна Доронина, которая играла у Георгия Товстоногова в Большом драматическом театре, а Алиса Фрейндлих. И это сделал ее супруг, великий режиссер Игорь Владимиров. Он выстроил ей судьбу.
Я думаю, без него у нее бы не было такого репертуара, таких ярких красок, первого в стране мюзикла. «Люди и страсти» (1974) в постановке Владимирова в афише значился как музыкальный спектакль. Игорь Петрович взял драматургические куски из самых лучших произведений от Шекспира до Брехта и дал актрисе в спектакле несколько ролей. Алиса Фрейндлих в дуэте с Михаилом Боярским пела зонги. Живьем, три часа на сцене. Тогда я впервые увидел ее поющую. С этого спектакля ее заметили и кинорежиссеры. И, предлагая роли, они знали, что Алиса Фрейндлих и вокально украсит картину. Она пела в музыкальной комедии Леонида Квинихидзе «Соломенная шляпка», в «Служебном романе» Эльдара Рязанова. А в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича она вновь спелась с Михаилом Боярским. Но таких страстей, которые кипели у них на сцене в спектакле Игоря Владимирова, я в кино не припомню. Их зонги незабываемы.
«Люди и страсти» гремели еще до «Юноны и Авось» Марка Захарова в «Ленкоме», который принято называть первым мюзиклом, хотя в СССР такого жанра не было. Да и не вышла бы постановка в таком жанре, цензура бы не пропустила. Поэтому Владимиров выпустил музыкальный спектакль. Но его можно считать первым мюзиклом в СССР.
Когда Театр Ленсовета приехал на гастроли в Москву, попасть на «Люди и страсти» было нереально. Поклонники ночами стояли в очереди, переписывались по номерам. Слава Фрейндлих подтвердилась и в столице. Хотя ее не снимали в кино в главных ролях, популярной у зрителя актрису сделал театр.
А потом случилось удивительное, Алиса Бруновна стала так нужна кинематографу, что уже стала выбирать, в каких ролях и у каких режиссеров сниматься. Она замечательно поработала с комедиографами, но я бы отметил ее выдающуюся роль в «Сталкере» Андрея Тарковского. Ею она поставила точку, и фильм пришел к логичному финалу. Зрители долго не понимали историю, рассказываемую героями, а Алиса Фрейндлих сыграла такой драматизм, печаль и понимание природы человека, что фильм перерос в грандиозную драму. Мы смотрим эту историю глазами ее героини. Она несет свой крест и крест своего мужа-сталкера, которого сыграл Александр Кайдановский. После этой картины Андрея Тарковского Алиса Фрейндлих превратилась в настоящего мастера.
В 1983 году она покинула Театр Ленсовета и пришла в БДТ к Товстоногову, где уже не было блестящей плеяды звезд. По сути, угасал и Георгий Александрович, который понял, что ему надо укрепить театр, и сделал правильный ход, пригласив Алису Бруновну. БДТ стали ассоциировать с Фрейндлих и Басилашвили. Актеры стали иконами этого театра.
Мне грустно, что этот удар не пережил Игорь Владимиров. Я видел, как с ее уходом из Ленсовета он потерял смысл существования. Потому что его муза ушла в другой театр. Да и по жизни их пути разошлись. Они расстались. Но остался их дуэт в замечательной картине «Старомодная комедия». Они там играют без грима, в общем-то, самих себя.
А еще у нее потрясающее чувство юмора. Какая там Фаина Раневская, которую все считают острословом, — Фрейндлих через сигаретку может так сказать, что упадешь в обморок! Она делает это легко, иронично, смешно и философски одновременно. Это абсолютно другое качество юмора. Фрейндлих — актриса-интеллектуалка. Когда говорят, что чем глупее артист, тем он лучше, это вранье. Всегда интересны умные актеры. Именно они становятся лицом поколения.
Секрет, мне кажется, кроется еще и в том, что она никогда не раскрывает подробности личной жизни. Потому что понимает: если уйдет тайна, что-то пропадет. Дело в том, что тайна Фрейндлих уже сейчас превратила Алису Бруновну в легенду. Люди, которые видели ее на сцене, хранят программки, билеты на ее спектакли. Рассказы об увиденном, впечатления, воспоминания передают из поколения в поколения. Люди не могут забыть потрясения от встречи с этой великой актрисой в театре. Там она живет и умирает для своего зрителя, и делает она это здесь и сейчас. Ни разу я не видел, чтобы Алиса Фрейндлих работала вполсилы или с холодным носом. Она действительно на сцене отдает всю себя до конца. Мне приятно думать, что династия Фрейндлих не закончилась. Дочь Алисы Бруновны Варвара тоже актриса, внук — продюсер. Продолжение следует.
Автор — Андрей Житинкин, народный артист России, режиссер.
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