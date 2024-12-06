Секрет, мне кажется, кроется еще и в том, что она никогда не раскрывает подробности личной жизни. Потому что понимает: если уйдет тайна, что-то пропадет. Дело в том, что тайна Фрейндлих уже сейчас превратила Алису Бруновну в легенду. Люди, которые видели ее на сцене, хранят программки, билеты на ее спектакли. Рассказы об увиденном, впечатления, воспоминания передают из поколения в поколения. Люди не могут забыть потрясения от встречи с этой великой актрисой в театре. Там она живет и умирает для своего зрителя, и делает она это здесь и сейчас. Ни разу я не видел, чтобы Алиса Фрейндлих работала вполсилы или с холодным носом. Она действительно на сцене отдает всю себя до конца. Мне приятно думать, что династия Фрейндлих не закончилась. Дочь Алисы Бруновны Варвара тоже актриса, внук — продюсер. Продолжение следует.