Нейрофизиолог Лебедев: крыса с мозгом, подключенным к ИИ, скоро научится читать

— Да, естественно. Но мы опробуем на крысах технологии, которые потом будут работать в современном человеческом мире. Что делает человек, когда хочет, например, обучиться играть в шахматы? Он обучает свою нейросеть в мозге, биологическую. И она дает ему ответ на вопрос, как сейчас ходить. При подключенном ИИ — искусственной нейросети — она будет ему отвечать на вопрос, как сейчас ходить. При этом человек не должен тратить кучу времени на обучение. Крыса с подключенным ИИ так же просто получает ответ на вопрос, например, в какую сторону бежать.