Глава Владивостока ужесточает меры борьбы со стихийными свалками

Глава Владивостока Константин Шестаков поручил усилить меры по предотвращению образования свалок и полностью ликвидировать существующие. В пятницу, 6 декабря, он совместно с исполняющей обязанности прокурора города Татьяной Бакаревой осмотрел территорию сопки Холодильник. Несмотря на то, что городские службы уже не раз убирали там мусор, на этой территории снова появляются несанкционированные свалки.
На своей странице в Telegram-канале «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН» глава города отметил: «Сопку Холодильник регулярно очищают городские службы, но мусор продолжает появляться из-за безответственного отношения граждан, выбрасывающих строительные и бытовые отходы. Дал поручение ужесточить меры по предотвращению образования свалок и полностью устранить проблему».
Шестаков сообщил, что на дороге, ведущей на сопку, уже установили два бетонных ограждения, чтобы ограничить доступ. Вновь началась уборка накопившегося мусора. Ожидается, что большая часть отходов, которые можно убрать техникой, будет вывезена в течение месяца. Для очистки труднодоступных оврагов планируется привлекать промышленных альпинистов весной.
Работа по уборке свалок во Владивостоке ведется постоянно. С начала года из города вывезли более 4 тысяч тонн мусора. В июне подрядная организация по заказу МКУ «Зеленый Владивосток» вывезла с сопки Холодильник 154 тонны различных отходов.