Глава Владивостока ужесточает меры борьбы со стихийными свалками

Глава Владивостока Константин Шестаков поручил усилить меры по предотвращению образования свалок и полностью ликвидировать существующие. В пятницу, 6 декабря, он совместно с исполняющей обязанности прокурора города Татьяной Бакаревой осмотрел территорию сопки Холодильник. Несмотря на то, что городские службы уже не раз убирали там мусор, на этой территории снова появляются несанкционированные свалки.