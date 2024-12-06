В школы Екатеринбурга будут нанимать вооруженных охранников

Он добавил, что не планируется собирать деньги с родителей школьников и детсадовцев на содержание охраны. Средства могут поступить из регионального и федерального бюджетов. «В этом году платит муниципалитет. В следующем, возможно, будет половину платить регион, половину — муниципалитет. Может быть, Федерация возьмет какую-то часть на себя», — уточнил чиновник.