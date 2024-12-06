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В школы Екатеринбурга будут нанимать вооруженных охранников

Во всех школах Екатеринбурга с января 2025 года должен быть хотя бы один охранник с оружием. Об этом в интервью ОТВ сообщил глава отдела административных органов комитета административных органов города Юрий Замятин.

По его словам, на содержание смотрителей с оружием будет уходить в 2−3 раза больше средств, чем на обычную охрану из ЧОПов, зарплату которым платят из городского бюджета. Замятин уточнил, что екатеринбургские власти решают, как искать средства.

Он добавил, что не планируется собирать деньги с родителей школьников и детсадовцев на содержание охраны. Средства могут поступить из регионального и федерального бюджетов. «В этом году платит муниципалитет. В следующем, возможно, будет половину платить регион, половину — муниципалитет. Может быть, Федерация возьмет какую-то часть на себя», — уточнил чиновник.

образование