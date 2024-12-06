Лию Ахеджакову просят заменить на Лизу Боярскую в «Иронии судьбы»

Поводом стала фраза «Слава Украине!» на спектакле в Лос-Анджелесе, которую сказала 86-летняя артистка. После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО, уверен Бородин. Так как роль подруги Нади из фильма не убрать, её лицо предложили заменить на Лизу Боярскую с помощью нейросети. SHOT пофантазировал, как это могло бы выглядеть.