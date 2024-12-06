Профстандарт по кибербезопасности примут в Казахстане

Как пояснили в ведомстве, разработанный профстандарт наряду с национальными и отраслевыми рамками квалификации является составной частью новой, формируемой в Казахстане Национальной системы квалификаций, призванной устранить существующий дисбаланс между спросом и предложениями на рынке труда в сфере информационной безопасности.