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Профстандарт по кибербезопасности примут в Казахстане

Министерство цифрового развития подготовило проект приказа «Об утверждении профессионального стандарта “Деятельность в области кибербезопасности”, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, разработанный профстандарт наряду с национальными и отраслевыми рамками квалификации является составной частью новой, формируемой в Казахстане Национальной системы квалификаций, призванной устранить существующий дисбаланс между спросом и предложениями на рынке труда в сфере информационной безопасности.

Данный профессиональный стандарт будут использовать специалисты в области информационной безопасности. Он предназначен для обеспечения безопасности информации в компьютерных системах и сетях в условиях существования угроз их информационной безопасности.

Проект профстандарта «Деятельность в области кибербезопасности» разработан в соответствии с законом «О профессиональных квалификациях», «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих» утверждённым приказом министра труда от 30 декабря 2020 года, «Классификатором занятий» НК РК 01−2017, методическими рекоменациями по разработке и актуализации профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт содержит описание карточки профессий в области информационной безопасности:

Описаны основные функции проектирования, монтажа, эксплуатации, технической поддержки и наладки систем обеспечения информационной безопасности.

Профессиональный стандарт «Деятельность в области кибербезопасности» содержит в себе 18 карточек профессий для 6 и 7 уровня образований, согласно Национальному классификатору занятий (НКЗ).

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане разработали также профстандарт по безопасности и охране труда.

  • администратор по информационной безопасности;
  • аудитор по информационной безопасности;
  • инженер по защите информации;
  • специалист по безопасности сервисов;
  • специалист по вопросам безопасности (ИКТ);
  • специалист по защите информации;
  • специалист по информационной безопасности;
  • специалист-криминалист по цифровым технологиям;
  • шифровальщик данных.