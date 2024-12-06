Лечит страшные ожоги без операций и пересадок: аналог живой кожи создали ученые в Бурятии

— Мы хотели найти альтернативу традиционной пересадке, которая бы облегчила заживление ожогов, порезов и трофических язв, — продолжает рассказывать Юрий Балханов. — Наш продукт с виду напоминает круглые полупрозрачные патчи, которые девушки используют от мешков под глазами. Их накладывают на рану, после чего в течение двух недель они полностью растворяются в организме. При необходимости процедура повторяется. На месте аналога кожи появляется молодая и эластичная ткань, что позволяет избежать грубых рубцов, которые часто сковывают движения и портят внешность.