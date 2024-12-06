Лечит страшные ожоги без операций и пересадок: аналог живой кожи создали ученые в Бурятии

«Ваня*, ты горишь», — закричали мужики лесорубу, на котором вспыхнула одежда. Тот заорал от боли и начал кататься по земле. Причиной всему стал бензин, который вытек из бензопилы. Благо, на помощь пришли напарники — они сбили пламя своими куртками, а затем отвезли пострадавшего в райцентр.
53-летний Иван Красиков*, скрипя зубами, терпел боль на протяжении 70 километров. В больнице скажут: «Родился в рубашке!». Диагноз — ожог более 40% поверхности кожи. Сначала состояние пациента стабилизировали, а затем бортом санавиации направили в столицу республики, Улан-Удэ, для дальнейшей пересадки. Сильнее всего пострадали шея, грудь, подбородок. Врачи больницы скорой помощи взяли лоскут с бедра Ивана, но часть раны предложили заживить с помощью аналога живой кожи, разработанным бурятскими ученными. Сибиряк согласился и стал одним из первых, кто опробовал разработку:
— Я благодарен врачам-хирургам. Они спасли мне жизнь. Ведь фактически благодаря им я заново родился.
Иван* пострадал из-за бензина, вытекшего из бензопилы. Часть ожогов ему заживили с помощью аналога кожи Фото: Елена Амоголонова, БСМП.
— При обширных ожогах пациентам не хватает собственной кожи для пересадки. Также пострадавший может не выдержать дополнительной операции, ведь, по сути, это создание еще одной раны, — объясняет кандидат медицинских наук Юрий Балханов, один из создателей аналога живой кожи.
Уникальный проект врач возглавил вместе с земляком — заведующим лабораторией генного редактирования Российского университета дружбы народов, кандидатом биологических наук Эрдэмом Дашинимаевым. В команду, которая работала с 2018 года, также вошли сотрудники Бурятского государственного университета.
Руководители проекта. Кандидат медицинских наук Юрий Балханов (слева) и кандидат биологических наук Эрдэм Дашинимаев. Фото: предоставлено Юрием Балхановым.
— Мы хотели найти альтернативу традиционной пересадке, которая бы облегчила заживление ожогов, порезов и трофических язв, — продолжает рассказывать Юрий Балханов. — Наш продукт с виду напоминает круглые полупрозрачные патчи, которые девушки используют от мешков под глазами. Их накладывают на рану, после чего в течение двух недель они полностью растворяются в организме. При необходимости процедура повторяется. На месте аналога кожи появляется молодая и эластичная ткань, что позволяет избежать грубых рубцов, которые часто сковывают движения и портят внешность.
Аналог живой кожи напоминает косметический патч. Его накладывают на рану, после чего тот растворяется в организме спустя две недели. Фото: предоставлено Юрием Балхановым.
Компания-производитель передовых «заплаток» стала резидентом Сколково. Кожу выпускают на территории Бурятии — по 1000 упаковок месяц. В одной коробке находятся три «патча» диаметром 55 миллиметров. Пока технология ручная, но в перспективе станет полностью автоматизированной.
— Не за горами время, когда люди смогут купить живую кожу в любой аптеке.
Производство аналога кожи — ручное, но в планах ученых превратить его в автоматизированное. Фото: предоставлено Юрием Балхановым.
Как удалось получить уникальный материал? Ученые отвечают: основные клетки эпидермиса кожи человека, под названием кератиноциты, наносят на коллаген первого типа (изготавливается из шкур и суставов крупного рогатого скота — прим. ред.). После синтезируют ламининин. Его основная функция — обеспечивать устойчивость ткани к растяжению. К слову, дефицит ламинина, в том числе, препятствует восстановлению травмированной кожи.
— Что касается человеческих клеток, их по окончанию изготовления продукта изымают, чтобы позже использовать вновь. Благодаря нашему методу работы, это можно делать бесконечное количество раз — на протяжении 10, 20, 30 лет и более. То есть донор понадобился лишь единожды.
Так выглядит заживление ожога с помощью аналога кожи. Мужчина прислонился к раскаленной металлической печи. Фото: предоставлено Юрием Балхановым.
В этом ощутимое преимущество российской разработки. В Европе и США схожий аналог живой кожи состоит из стволовых клеток человека, из-за чего хранится меньше недели и стоит около 1000$ (с учетом курса на 6 декабря 2024 года, больше 100 тысяч рублей — Ред.).
— Наша коллаген-ламининовая матрица сделана на основе коллагена первого типа из сухожилий рогатого скота, а потому хранится до года в обычном холодильнике, а стоит в десятки раз меньше. Когда производство достигнет промышленных масштабов, цена упаковки будет равна примерно пяти тысячам рублей.
Ученые продолжают клинические исследования. В ближайшее время возможность бесплатно воспользоваться передовой технологией вновь появится у пациентов отделения гнойной хирургии БСМП в Улан-Удэ. Специалисты будут отбирать различные случаи, чтобы более детально изучить «поведение» продукта.
*имя изменено.
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