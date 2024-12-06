В селе Казачинского района достроили спорткомплекс

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края выдала заключение застройщику КГКУ «УКС» о завершении строительства крытой спортивной площадки в селе Казачинское.
Площадка предназначена для занятий и соревнований по волейболу и баскетболу, а также для тренировок маломобильных жителей.
Теперь проблема с дефицитом площадок для занятий спортом в районе будет решена. Кроме того, значительно увеличится количество занимающихся спортом людей.
Объект состоит из универсального спортзала площадью более 1 тыс. кв. м, административного помещения, раздевалки и душевых. Также он оборудован кабинетами для тренеров, врача, комнатой для инвентаря. Помимо этого, в здании есть обеденный зал, буфет, гардероб, стойка дежурного администратора.
Спортивная площадка тёплая за счёт специально построенной автономной котельной.
Добавим, что за последние 5 лет за счёт краевых субсидий в Казачинском появились новые площадки с безопасным покрытием, необходимым спортинвентарём и тренажёрами.
Так, рядом со школой теперь есть площадка для подвижных спортивных игр, площадка ГТО. Ещё четыре спортплощадки появились в районе стадиона. Её оборудовали для игр в городки, волейбола, баскетбола и для большого тенниса.
Все новые спортивные объекты помогут достичь цели, закреплённой федеральным проектом «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», — увеличению доли занимающихся спортом до 70% к 2030 году.