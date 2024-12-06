Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024

Отключения света 6 декабря будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе.
В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. Графики отключений могут корректироваться.
Отключения света в Симферополе 6 декабря 2024
с 8.00 до 17.00.
ул. Апрельская, 6−22, 38, 1−41;
ул. Степная, 1−24; ул. Тихая, 1−13; пер. Урожайный, 1−8;
ул. Киммерийская, 1а/25а, 3, 2/27, 11, 21, 20;
пер. Майский, 2−6, 1−7, 31−35;
ул. Майская, 2−42, 1−23;
заезд Майский, 2−6, 1−9;
ул. Механизаторов, 2−20, 26−40, 9−33,
39, 41;
ул. Фестивальная, 2−30, 1−21;
пер. Апрельский, 2−15; ул. Дружных, 1−14;
пер. Фестивальный, 2−10, 1−7;
пр-т Победы, 226, 254−286, 296, 296а, 298, 302,
310−328;
ул. Тесленко, 11/13, 13а, 21−25;
ул. Ясная, 1−37, 2; ул. Журавлиная, 3, 25;
ул. Школьная, 1−51, 2−40;
ул. Уральская, 1, 9; ул. Сакская, 7−27;
ул. Генуэзская, 9−13, 2/15−18, 24−28;
ул. Братьев Айвазовских, 6−48, 17−41;
ул. Белая, 1−42; ул. Тенистая, 2−50, 1−55;
туп. Тенистый, 1−9; ул. Отважных, 1−42;
ул. Маршала Рыбалко, 3; ул. Гридасова, 1а;
ул. Дмитриева, 2/17, 5.
ул. Акъ-Къая, 2−32, 3;
ул. Бахтлы, 2−16, 1−25;
ул. Хвойная, 1−5;
ул. Янтарная, 6;
ул. Кипарисная, 3;
ул. Баар, 2−22, 1−29;
ул. Самохвалова, 8.
ул. Чешмеджи, 2−24, 1−21;
ул. Дертколь, 2−22, 50−64, 1−23;
ул. Узловая, 20;
ул. Къалымтай, 2−22, № 28 по гп, 1−21;
ул. Къарагъач, 2−22, 1−21;
ул. Армутлыкъ, 23.
Отключения света в Евпатории 6 декабря 2024
с 8.00 до 17.00.
город Евпатория:
ул. Шевченко, 23;
пер. Светлый, 1−48;
пр-т Победы, 66, 68, 78, 80, 80а;
ул. Вишневая, 1−46;
ул. Западная, 8−52;
ул. Каштановая, 3−69;
ул. Кленовая, 4−75;
ул. Майская, 1−69;
ул. Малиновая, 1−33;
ул. Надежды, 1−40, 42−54;
ул. Светлая, 1−59;
ул. Сиреневая, 8−76;
ул. Согласия, 1−41;
ул. Урожайная, 1−78;
ул. Цветочная, 1−30;
ул. Южная, 1−42;
ул. Кленовая/ул. Согласия;
храм;
ул. 9 Мая, 112, 120, 122, 124;
ул. Караева, 1, 4, 8а.
пр-т Победы, 81;
пгт Новоозерное: ул. Энергетиков, 3;
гидроузел ГУП РК «Вода Крыма»;
катодная станция ГУП РК «Черноморнефтегаз».
СНТ «Родники», ДПК «Десантник», СНТ «Ветерок»;
Сакский р-н, село Веселовка:
насосные ГУП РК «Вода Крыма».
Сакский район, село Уютное:
территория СПК «Прибой-2»: ул. Морская,
пер. Прибрежный.
ул. Прибрежная, 12а;
пр-д Прибрежный, 6, 9, 10а, 31; 6255/КАД, 6259/КАД.
Отключения света в Алуште 6 декабря 2024
с 8.00 до 17.00.
ул. Ялтинская, 16, 17, 18, 20, 21, 28 (гаражи);
ул. Виноградная, 26, 28;
лесничество, гаражно-строительный кооператив,
художественная школа.
Отключения света в Ялте 6 декабря 2024
с 8.00 до 17.00.
пгт Стройгородок:
ул. Парусная, 2, 2б, 4;
ул. 40 лет Октября, 5−9, 15е, 15э;
ул. Мира, 3−8а, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 12а;
Севастопольское шоссе, 3, 4, 4б, 4в;
ул. Фруктовая, 11;
ГУП РК «Водоканал ЮБК» (насосная);
ООО «СК “Этажи”.
город Алупка:
ул. Розы Люксембург, 1, 11, 18.
Отключения света в Керчи 6 декабря 2024
с 8.00 до 17.00.
ул. Дачная, 1а-43, 2−58/15, 47/30;
ул. Новая, 30/35; ул. Осипенко, 35/30;
ул. У. Громовой, 23, 27−29, 30/47−32.
ул. Еременко, 7 г, 11.
ул. Кирова, 99, 103−107, 113а.
ул. Кирова, 109, 111.
Отключения света в Джанкое и Джанкойском районе 6 декабря 2024
с 8.00 до 17.00.
село Соленое Озеро.
село Завет-Ленинское.
c. Лобаново.
село Стальное: ул. Матросова, ул. Островского, ул. Заводская, ул. Новая, ул. Московская, ул. Гайдара, ул. Зеленая, ул. Виноградная.
село Октябрь.
село Крымка.
село Октябрь: ул. Почтовая, ул. Фрунзе.
село Чайкино, село Мысовое.
Отключения света в Феодосии 6 декабря 2024
с 8.00 до 17.00.
город Феодосия:
ул. Челнокова, 94, 96, 98;
ул. П. Григоренко, 17;
ул. Берекет, 9;
ул. Ворун, 14, 20;
ул. Менгли Герая, 13.
ул. Федько, 105−119, 123б.
06.12.2024 г. Феодосия: ул. Энгельса, 38, 40, 51;
пер. Клубный, 1−9, 11, 13.
садовые товарищества: «Приборист», «Якорь», «Кортик», ВЛ 0,4кВ ТП-1043.
«Армеец», «Парус-Феодосия», «Море».
Отключения света в Севастополе 6 декабря 2024
с 9.00 до 14.00.
хутор Лукомского — ТСН «Родник»; Сапун гора — ТСН «Эра-2», ТСН «Морзаводец», ТСН «Массив “Сапун-Гора”, ТСН “Восход”, СТ “Сапун-гора”, СТ “Черноморец-2”;
Делегардова балка — СТ «Движенец»; СТ «Солнышко»; ТСН «Мукомол»;
Максимова Дача — СНТ «Гидрограф» 40; ТСН «Солнечный», ТСН СНТ «РМЗ»; СНТ «Севгаз»; СТ «Сатурн»; ТСН СНТ «УНР-64»; ТСН «Швейная фабрика»; СТ «Скрепер»; ТСН СНТ «Бутон»; ТСН «Восход»; СТ «Садовод»;
ул. Каштановая 2−6, 1−5, 5а, 10, 14, 18, 20, 23;
пер. Арефьева 9;
ул. Мельникова 6;
проезд Каштановый 30, 30-А;
ул. Связистов — ЖСТИЗ «Компромисс-2007»;
шоссе Генерала Моргунова 12, 99-А, 50, 12, 37-а, 57-А, 1−55 (нечет.), 59,63,63а, 73−79, 83−89, 101, 103, 107−111, 115, 117, 121, 125, 133, 135, 137, 139, 139-А, 145, 149, 151, 159, 161, 173, 173-А, 175, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 195, 197, 197-А, 199, 205-А, 155а, 157а, 157,131,203,91а, 113а, кад. 416, 747, 576, 96;
ул. Архитектора Баглея 2,22,32−36,3−11,15,17;
ул. Художника Озерникова 40,50,52;
ул. Станислава Чижа 61,65;
ул. Пулеметчика Андреева 8-А, 6,8,14,11;
ул. Разведчика Колобуна 18-А, 1−7,21,23,329;
ул. Разведчика Копылова 6,8,22;
ул. Летчика Корзунова 19;
ул. Сапунгорская 1-г, 5-а, 59, 128, 229,264;
ул. А. Ахматовой 8, 13, 15, 17, 45;
ул. Генерала Мельника 162 ТСН «Водоканал-1»;
ул. Ревякина 30-А/1, 48,56−102,75А, 41−97.
с 14.00 до 16.00.
ул. Капитанская, 1.
с 9.0 до 16.00 на 1−1,5 часа.
СНТ Лира, 22−24,32,36,36-А, 538,1−43,539;
ул. Евгения Реброва, 1−9,13,17−29,43,1104,1105,1455;
ул. Генерала Провалова, 2−4,12,14,20−38,42,1328,1252,3-А, 3,5,9,
13- 23,27−31, 35;
ул. Генерала Богдановича, 2;
ул. Виктора Калганова, 6,8;
ул. Генерала Рихтера, 8,36,1;
ОК ЖСТИЗ Благополучный, 152,127;
СТ Сапун-Гора, 835-А, 838,844,866,1086,1090,795-А, 829,1003,1017,1103,1121,1159,
1795,1860,1861;
ул. Лейтенанта Миронова, 18,23;
ул. Александры Федоринчик, 8−10;
ул. Бориса Гульнова, 2,12,18;
ул. Подполковника Яковлева, 1;
ул. Летчика Шаталина, 4,36,9-А, 13-А, 29;
ул. Майора Моздалевского, 6;
ул. Вилора Чекмака, 7;
ул. Майора Слижевского, 10;
ул. Деметринская, 4,10,10-А, 16,16-А, 24,30,32,290,1,5,9,11-А, 17−19,23,2907;
СНТ Гидростроитель, 8,28,30,68,96,118,140,192,206,5,11,13,27,61,69,93,95,107/109;
ул. Дениса Ракицкого, 18/134,18/192;
ул. Композиторская, 2,4,6,8-А, 10,10-А, 10-Б, 12,14-А, 16,18,18-А, 28,19-А, 7,9,
13−19,19-А, 19-Б, 23,197,199,1481;
СНТ Благодатный, 2,14,20,24−30,44,50,60,66,114,5,9,11,21,31,33,41,63,71-Е, 75;
ул. Богдана Хмельницкого, 278,71-Ж, 71-Е;
ул. Кизиловая, 2−10,6-А, 7-А, 1−7;
ул. Оздоровительная, 8,612,29-Б, 29-Г, 15−21;
СНТ Горняк, 42,42-В, 52-В, 111;
СНТ Медик-88, 4−6, 28, 70, 94, 110, 136, 138, 174, 178, 196, 210, 214, 216, 228, 234, 238, 266, 252, 282, 296, 298, 314, 318, 320, 322, 330, 870, 900, 948, 1-Б, 17, 23, 27, 39, 41, 45, 47, 65, 75, 79, 85−89, 93, 103−107, 117, 121, 131, 133, 153,163, 167, 191, 195, 205, 209, 223, 247, 253, 283, 295, 297, 311, 585, 929, 947, 1109, ул. Новоземельная, 70−1/А.
село Полюшко.
ул. Сумская, 54-А, 30−80,27−77,1879.
с 8.00 до 16.00.
ул. Волочаевская 2−24, 5−33 (;
Ул. Казарского 6−36,40−48, 3−55 (;
Ул. Калюжного 4а, 6−20, 1б, 3−19 (, 25;
Ул. Каховская 2,5;
ул. Потемкинцев 4−10, 1−15 (;
ул. Серафимовича 17,19;
ул. Смоленская 2−16, 22,3−29 (;
ул. Тельмана 5;
Ул. Чехова 12−42, 9−29 (;
Пер. Калюжного 28/4,4,3,5,7;
Ул. Запорожская 11;
Ул. Кряжева 26,28.
с 7.00 до 18.00.
ул. Фиолентовское шоссе 4, 114, 81, 21-А, 115;
СТ «Медик-2»;
ул. Фиолентовское шоссе СНТ «Судоремонтник»;
ул. Крепостное шоссе СНТ «Здоровье»,
СТ «Луч»;
ул. Фиолентовское шоссе «СТ Прометей»;
ул. Фиолентовское шоссе СТ «Связист»;
ул. Фиолентовское шоссе 13 СТ «Источник»;
СНТ «Сосенки» 90;
СТ «Колос»;
ТСН СНТ «Маяк-1»;
Ул. Фиолентовское шоссе 52/201, 52/202, 52/20;
Юхарина балка СТ «Клеры-2»;
ТСН «Вишневый сад»;
ул. Фиолентовское шоссе СТ «Клеры».
с 8.00 до 16.00.
КСП «Красный Октябрь» 12, 245, 591.
09−13.12.2024г. с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом воздушной линии.
с/х Полины Осипенко.
Отключения света в Симферополе 6 декабря 2024 Отключения света в Евпатории 6 декабря 2024 Отключения света в Алуште 6 декабря 2024 Отключения света в Ялте 6 декабря 2024 Отключения света в Керчи 6 декабря 2024 Отключения света в Джанкое и Джанкойском районе 6 декабря 2024 Отключения света в Феодосии 6 декабря 2024 Отключения света в Севастополе 6 декабря 2024.