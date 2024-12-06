Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024

Отключения света в Симферополе 6 декабря 2024 Отключения света в Евпатории 6 декабря 2024 Отключения света в Алуште 6 декабря 2024 Отключения света в Ялте 6 декабря 2024 Отключения света в Керчи 6 декабря 2024 Отключения света в Джанкое и Джанкойском районе 6 декабря 2024 Отключения света в Феодосии 6 декабря 2024 Отключения света в Севастополе 6 декабря 2024.